PERSPEKTİF - Afganistan'da Taliban döneminde neler yaşandı?

Afganistan'da bir savaş bitti. Amerikan askerleri 20 yıllık işgalin ardından Afganistan’dan ayrılırken Taliban, 20 yıl sonra yeniden Kabil’deki başkanlık sarayına oturdu. Peki, bu hikaye nasıl başladı? Taliban nasıl ortaya çıktı? Afganistan'da Taliban öncesi ve sonrası nasıl bir hayat vardı? Türkiye'de yaşayan Afganlar, Afganistan’da yaşananları Perspektif'e anlattı.