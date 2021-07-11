11 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları PERSPEKTİF - Afganistan'da 20 yıldır bitmeyen savaş

PERSPEKTİF - Afganistan'da 20 yıldır bitmeyen savaş

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2021 15:49
ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra işgal ettiği Afganistan'da 20 yıldır sürdürdüğü savaşı bitiriyor. Askerlerin çekilme takvimi açıklansa da ülkede uzun süredir olduğu gibi belirsizlik hakim. Afganistan, yeniden taliban kontrolüne mi girecek? Barış kalıcı olacak mı? Perspektif bu hafta Afganistan Savaşı'nın 20 yılını ele aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afganistan'da 20 yıldır bitmeyen savaş
Afganistan'da 20 yıldır bitmeyen savaş
Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü
Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümü
Ünlü stadyumda aşılama
Ünlü stadyumda aşılama
Bosna Hersek’in dinmeyen acısı
Bosna Hersek’in dinmeyen acısı
Tehlikeli şov kötü bitti!
Tehlikeli şov kötü bitti!
Otomobil namaz kılanların arasına daldı
Otomobil namaz kılanların arasına daldı
Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi!
Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi!
Evsiz adamı öldürmekle suçlanan turiste linç!
Evsiz adamı öldürmekle suçlanan turiste linç!
Fransa’da ödemelerde kesinti yapıldı, yüzlerce havaalanı çalışanı sokaklara çıktı
Fransa’da ödemelerde kesinti yapıldı, yüzlerce havaalanı çalışanı sokaklara çıktı
Sibirya’da neden yangın çıkıyor?
Sibirya’da neden yangın çıkıyor?
ABD’de 'alev hortumu' felaketi!
ABD’de 'alev hortumu' felaketi!
O ülkede terör saldırısı!
O ülkede terör saldırısı!
Daha Fazla Video Göster