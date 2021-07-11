PERSPEKTİF - Afganistan'da 20 yıldır bitmeyen savaş

ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra işgal ettiği Afganistan'da 20 yıldır sürdürdüğü savaşı bitiriyor. Askerlerin çekilme takvimi açıklansa da ülkede uzun süredir olduğu gibi belirsizlik hakim. Afganistan, yeniden taliban kontrolüne mi girecek? Barış kalıcı olacak mı? Perspektif bu hafta Afganistan Savaşı'nın 20 yılını ele aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN