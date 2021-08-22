23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları PERSPEKTİF - ABD'den 46 yıl sonra aynı kare | Afganistan'dan Vietnam'ı andıran kaçış

PERSPEKTİF - ABD'den 46 yıl sonra aynı kare | Afganistan'dan Vietnam'ı andıran kaçış

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2021 17:36
Taliban, Afganistan’da 20 yıl sonra yeniden kontrolü ele geçirdi. Üstelik 10 gün gibi kısa bir sürede. Peki, Afgan ordusu nasıl kaybetti? Taliban, nasıl bu kadar kısa sürede güçlendi? En önemlisi de bundan sonra ne olacak? Afganları nasıl bir gelecek bekliyor? Perspektif bu hafta Afganistan’da yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Dünya çekirdeği gün geçtikçe ısınıyor
Dünya çekirdeği gün geçtikçe ısınıyor
ABD’de sel felaketi: Can kayıpları artıyor
ABD'de sel felaketi: Can kayıpları artıyor
Taliban’a pusu! 300 militan öldürüldü
Taliban'a pusu! 300 militan öldürüldü
Afganistan’dan Vietnam’ı andıran kaçış
Afganistan'dan Vietnam'ı andıran kaçış
Rusya Devlet Başkanı Putin: Afgan militanları Rusya’da istemiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Putin: Afgan militanları Rusya'da istemiyoruz
6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı
6. doz aşıyı yaptırırken yakalandı
Afganistan’da iki komutanın oğlu direnişte!
Afganistan'da iki komutanın oğlu direnişte!
Koronavirüse karşı geliştirilen ilaç İngiltere’de onay aldı
Koronavirüse karşı geliştirilen ilaç İngiltere'de onay aldı
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
En çok yatana 300 euro ödül
En çok yatana 300 euro ödül
Taliban’dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
Yangın sırasında hortum çıktı
Yangın sırasında hortum çıktı
Daha Fazla Video Göster