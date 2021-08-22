PERSPEKTİF - ABD'den 46 yıl sonra aynı kare | Afganistan'dan Vietnam'ı andıran kaçış

Taliban, Afganistan’da 20 yıl sonra yeniden kontrolü ele geçirdi. Üstelik 10 gün gibi kısa bir sürede. Peki, Afgan ordusu nasıl kaybetti? Taliban, nasıl bu kadar kısa sürede güçlendi? En önemlisi de bundan sonra ne olacak? Afganları nasıl bir gelecek bekliyor? Perspektif bu hafta Afganistan’da yaşanan gelişmeleri ele aldı.