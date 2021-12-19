19 Aralık 2021, Pazar
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Perde Arkası - Avrupa’nın yeni sınavı: Enerji
Tarihi boyunca görece şekilde birlik olabilmiş Avrupa yeni bir sınav veriyor. Bu sınavın adı ise "enerji fiyatları" salgının ardından yükselen fiyatlar karşısında her avrupa ülkesi farklı bir çözüm ararken, kriz fırsata da çevrilmek istiyor. Bu durumsa Avrupa Birliği'nin tek bir yoldan yürümesini yani birlik olmasını engelliyor.