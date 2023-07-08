Pentagon’dan Ukrayna’ya “misket bombası” yardımı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya, misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafından yapılan yazılı açıklamada “ABD'nin daha önce Ukrayna'ya sağlamadığı, alan hedeflerini vurmak için oldukça etkili ve güvenilir bir topçu yeteneği.” ifadeleri kullanıldı.