07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Peki Prigojin hala Rusya'da mı? Wagner lideri Prigojin nerede?

Peki Prigojin hala Rusya'da mı? Wagner lideri Prigojin nerede?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 10:09
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'da silahlı isyan çıkardıktan sonra Belarus'a gideceği açıklanan Rus paralı asker grubu Wagner'ın lideri Prigojin'in, Belarus topraklarında olmadığını açıkladı. Prigojin'in rusya'daki evine de baskın yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Wagner lideri Prigojin nerede?
Wagner lideri Prigojin nerede?
Kuş yalnız mı kalıyor?
Kuş yalnız mı kalıyor?
Rusya Lviv’i vurdu: 4 ölü
Rusya Lviv'i vurdu: 4 ölü
Nükleer santral tehdit altında mı?
Nükleer santral tehdit altında mı?
Yamaçtan düşen ölüm!
Yamaçtan düşen ölüm!
İşte yeni üye ve ilk çağrısı
İşte yeni üye ve ilk çağrısı
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem
İsrail’den Cenin kuşatması: 10 ölü!
İsrail'den Cenin kuşatması: 10 ölü!
Gösterilerin 1 haftalık bilançosu
Gösterilerin 1 haftalık bilançosu
Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı
Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı
Fransa’da polis kurşunu ile ölüm isyanı!
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı!
10 gün sonra isyan açıklaması!
10 gün sonra isyan açıklaması!
Daha Fazla Video Göster