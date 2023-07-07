07 Temmuz 2023, Cuma
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Peki Prigojin hala Rusya'da mı? Wagner lideri Prigojin nerede?
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'da silahlı isyan çıkardıktan sonra Belarus'a gideceği açıklanan Rus paralı asker grubu Wagner'ın lideri Prigojin'in, Belarus topraklarında olmadığını açıkladı. Prigojin'in rusya'daki evine de baskın yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.