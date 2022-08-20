Pazar akşamı çağırdığı ambulans salı öğlen geldi! İngiltere'de sağlık sistemi alarm veriyor

İngiltere'de pandemi sonrası çökme noktasına gelen sağlık sistemi, akılalmaz bir olayın gölgesinde kaldı. İngiliz basını, yere düşen bir yaşlı kadının, 40 saat ambulans beklediğini yazdı. Olaydan iki gün sonra hastaneye ulaştırılabilen kadının, bu seferde kapıda 20 saat sedye beklediği öne sürüldü.

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