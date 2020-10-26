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Paul Pogba Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddialarını yalanladı

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Giriş: 26.10.2020 09:46
Güncelleme:26.10.2020 14:45
Fransa Milli Futbol Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Paul Pogba'nın, Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında milli formayı bıraktığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iddiaları yalanladı.

The Sun gazetesi, Orta Doğu kaynaklara dayandırarak İngiltere ekibi Manchester United'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba'nın, Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa Milli Takımı kariyerini sonlandırma kararı aldığını yazdı.

Pogba ise bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Instagram'dan bir paylaşım yapan Fransız futbolcu, "Kabul edilemez, yalan haber" ifadelerini kullandı.



Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti.

Montpellier ve Toulouse kentlerinde öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada ise İslam'ı "bugün dünyanın her yerinde krizde olan bir din" şeklinde niteleyen Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerektiğine" dair ifadeleri, tüm dünyadaki Müslümanların tepkisini çekmişti.

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