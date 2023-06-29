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Patlayan denizaltının parçaları çıkarıldı

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Giriş: 29.06.2023 09:34
Dünyanın gözünü çevirdiği Titan denizaltısının parçaları bulundu. Enkazın parçaları karaya çıkartıldı.
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Patlayan denizaltının parçaları çıkarıldı
Patlayan denizaltının parçaları çıkarıldı
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