26 Aralık 2021, Pazar
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Paşinyan normalleşme süreci ile ilgili konuştu
Ermenistan Başbakanı Nikola Paşinyan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreciyle ilgili temsilcilerin görüşmelerinden olumlu bir sonuç beklediklerini söyledi. "ön koşulsuz normalleşmeye hazırız' dedi. Moskova'ya uzanalım, detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlatacak.