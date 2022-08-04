Pasifik’te sular ısınıyor! Tayvan: Bakanlıklara siber saldırı düzenlendi

Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, dün adadan ayrıldı. Arkasında ise barut fıçısına dönen bir pasifik bıraktı. Tayvan'ı iki gündür kuşatma altında tutan Çin donanması, Ada çevresinde yeni tatbikatlara başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı ise devlet kurumlarının siber saldırı altında olduğunu açıkladı.

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