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Pasifik’te ABD uçak gemisi kalmadı! Pasifik’te 23 yıl sonra bir ilk

Pasifik’te ABD uçak gemisi kalmadı! Pasifik’te 23 yıl sonra bir ilk

Figen Koçak
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.08.2024 16:33
Orta Doğu'da artan gerilim ABD'nin de önceliklerini değiştirdi. 2001'den bu yana ilk kez Pasifik'te ABD'ye ait hiç bir uçak gemisi bulunmuyor. ABD donanmasının önemli bir kısmı şu an Orta Doğu açıklarında bulunuyor.
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