Pasifik’te ABD uçak gemisi kalmadı! Pasifik’te 23 yıl sonra bir ilk

Orta Doğu'da artan gerilim ABD'nin de önceliklerini değiştirdi. 2001'den bu yana ilk kez Pasifik'te ABD'ye ait hiç bir uçak gemisi bulunmuyor. ABD donanmasının önemli bir kısmı şu an Orta Doğu açıklarında bulunuyor.

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