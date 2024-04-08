08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Paris'te patlama! Apartman dairesinde ki patlamadan sonra yangın çıktı 3 kişi hayatını kaybetti

Paris'te patlama! Apartman dairesinde ki patlamadan sonra yangın çıktı 3 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2024 18:04
Fransa'nın başkenti Paris’te bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Detayları henüz netleşmeyen olayda ölü ve yaralılar var.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’nın başkentinde patlama!
Fransa'nın başkentinde patlama!
Tahran’ın Washington’a teklifi!
Tahran’ın Washington’a teklifi!
Teşhis edilemeyen hastalık çocuklarda görülüyor!
Teşhis edilemeyen hastalık çocuklarda görülüyor!
İntikam yemini eden İran’dan sürpriz teklif!
İntikam yemini eden İran'dan sürpriz teklif!
Rusya’da 10 bin ev su altında!
Rusya'da 10 bin ev su altında!
Görenler hayrete düştü! Halka şeklinde duman çıkıyor
Görenler hayrete düştü! Halka şeklinde duman çıkıyor
Bir zamanlar dünyayı yöneten bir ada ülkesi
Bir zamanlar dünyayı yöneten bir ada ülkesi
İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti!
İsrailli sürücü aracıyla göstericilerin üzerinden geçti!
BAE’nin gözde kenti: Dubai!
BAE'nin gözde kenti: Dubai!
Kadir gecesi Mescid-i Aksa’da teravih namazı!
Kadir gecesi Mescid-i Aksa'da teravih namazı!
ADB ve Rusya arasında Ukrayna restleşmesi!
ADB ve Rusya arasında Ukrayna restleşmesi!
Futbol sahasına yıldırım düştü
Futbol sahasına yıldırım düştü
Daha Fazla Video Göster