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Paris’te patlama

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Giriş: 22.06.2023 09:23
Fransa’nın başkenti Paris’te meydana gelen gaz patlaması sonucu bir binada çökme oluştu. Patlama ardından binada yangın çıkarken olayda 37 kişi yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin patlamanın gerçekleştiği Paris'in 5. bölgesinde basına yaptığı açıklamada, 4'ü ağır toplam 37 kişinin yaralandığını, ağır yaralıların hayati tehlikesi olduğunu belirtti.
Paris’te patlama
Paris’te patlama
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