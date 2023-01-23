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Paris’te kritik görüşme! Almanya’dan leopardlar için yeşil ışık!

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Giriş: 23.01.2023 08:49
Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Batı'nın gündeminde ise Kiev'e yapılacak silah destekleri var. Gündemin en tartışmalı konusu ise Alman leopard tankları. Son olarak Alman Dışişleri Bakanı konuya ilişkin olumlu mesajlar verdi. Başbakan Scholz ise "Müttefikler ile ortak çalışıyoruz" dedi. Diğer yandan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Ukrayna'da Zelenski ile bir araya geldi.
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