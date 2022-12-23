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Paris'te korkunç anlar! Silah sesleri yükseldi! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 23.12.2022 17:18
Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
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