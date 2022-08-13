Paris'in öteki yüzü! Çöpe atılan meyve sebzeleri topladılar

Fransa'da yüksek olan enflasyon, temmuz ayında da yüzde 6,1 ile rekor tazeledi. Bu rakam ülkenin 1985'ten bu yana gördüğü en yüksek enflasyon oranı. 37 yılın en yüksek enflasyonu karşısında, Fransız halkının alım gücü de etkileniyor. Avrupa'nın göbeğinden Fransa'nın başkentinden gelen görüntüler oldukça dikkat çekici. Paris'te, bazı kişilerin pazardan geriye kalan meyve ve sebzeleri topladığı anlar kameralara yansıdı.

Salgın ve savaşların ardından dünyayı etkisi altına alan, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı Avrupa'nın önde gelen ekonomilerini de vurdu.

Öyle ki enerji fiyatlarının tırmanışı ve marketlerdeki artışların net şekilde görüldüğü Fransa'dan çarpıcı görüntüler geldi. Paris'te kayda alınan görüntülerde, pazarların toplanması sonrasında bırakılan çürümüş ve satılmayan meyve-sebzeler arasından seçtiği görülüyor.

O anları ise Paris'te yaşayan Nurcan Orsel görüntüledi.

Enflasyon ve hayat pahalılığından etkilenen Parisliler henüz çürümemiş olan meyve sebzelerden seçerek evlerine götürüyor. Çarpıcı görüntüler Avrupa'nın salgın ve savaşın etkilerinden ne kadar etkilendiğini gözler önüne serer boyutta.