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Paris sokaklarında şu anda neler yaşanıyor? Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

A Haber
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Giriş: 02.07.2023 17:28
Fransa'da polisin bir genci silahla öldürmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen protestocular gece yine polisle çatıştı. Yüzlerci kişi gözaltına alındı. Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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