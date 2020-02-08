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08.02.2020
Pangolin koronavirüs taşıyıcısı olabilir | Video
Çin'de ortay çıkan koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 723'e yükselmiş durumda. Vaka sayısın ise 30 bini aştığı ülkede hastaneler dolup taşıyor. Çinli araştırmacılar, eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'lerin koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Dikkat çeken bu keşif virüse yönelik çalışmalarda kritik bir rol oynayabilir.
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