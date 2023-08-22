22 Ağustos 2023, Salı
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Panama Kanalı'nda kuraklık tehlikesi: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı
Orta Amerika bölgesinde El Nino'nun neden olduğu kuraklık, Panama Kanalı'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle Panama Kanalı'ndaki trafik kısıtlandı. Kanaldan geçmeyi bekleyen 200 yük gemisi ise bölgede mahsur kaldı.