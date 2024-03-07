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Paltosu kepenge takıldı havada asılı kaldı! Yaşlı kadının imdadına market sahibi yetişti

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 15:01
Galler'de bir dükkanın kepengine takılan 72 yaşındaki kadın kepenklerin açılmasıyla birlikte havalandı. O anlarda iş yerinin güvenlik kamerası da kayıttaydı.
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