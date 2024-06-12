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Palma Havalimanı sular altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 13:23
İspanya’nın Mayorka adasını şiddetli yağış ve fırtınanın vurmasının ardından Palma Havalimanı sular altında kaldı.
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Palma Havalimanı sular altında kaldı
Palma Havalimanı sular altında kaldı
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