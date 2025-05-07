07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Pakistan'daki saldırıya ilişkin yeni görüntüler A Haber'de!
Hindistan ve Pakistan arasında savaş başladı. Bölgeden gelen sıcak görüntülerle hava saldırılarının arttığı kaydedildi. Pakistan Ordu Sözcüsü'nden yapılan açıklamada 8 kişinin hayatını kaybettiği 35 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Öte yandan Pakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hindistan'a ait 5 uçağın düşürüldüğü belirtildi.