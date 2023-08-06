06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Pakistan'da tren raydan çıktı: En az 15 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Pakistan'da tren raydan çıktı: En az 15 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.08.2023 16:13
Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Yerel basındaki haberlerde birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğu ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.
Pakistan’da tren kazası: En az 15 ölü
Pakistan'da tren kazası: En az 15 ölü
Yaz ayında gözlerine inanamadılar!
Yaz ayında gözlerine inanamadılar!
ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi
ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi
Beyrut patlamasının 3. yılı...
Beyrut patlamasının 3. yılı...
Dünyada bu hafta neler oldu?
Dünyada bu hafta neler oldu?
Batı’da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Batı'da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Aniden bir ışık topu fırladı
Aniden bir ışık topu fırladı
Ayı mı insan mı? Resmi açıklama geldi
Ayı mı insan mı? Resmi açıklama geldi
Dünya aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
Dünya aşırı sıcaklarla mücadele ediyor
CHP’de baba-oğul kavgası!
CHP'de "baba-oğul" kavgası!
Ukrayna’dan Moskova’ya yeni saldırı
Ukrayna'dan Moskova'ya yeni saldırı
Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’e saldırı!
Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırı!
Daha Fazla Video Göster