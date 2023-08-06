Pakistan'da tren raydan çıktı: En az 15 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Yerel basındaki haberlerde birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğu ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.