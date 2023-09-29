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Pakistan'da terör saldırısı! Bir cami yakınlarındaki bombalı saldırıda en az 52 kişi öldü

A Haber
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Giriş: 29.09.2023 12:45
Pakistan'da bir cami yakınında bombalı terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı. İşte kameraya yansıyan görüntüler…
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