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Pakistan’da şiddetli yağışlar yıkıma yol açtı: 25 ölü

Pakistan’da şiddetli yağışlar yıkıma yol açtı: 25 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 17:31
Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve yıkımlar nedeniyle son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’da şiddetli yağışlar yıkıma yol açtı: 25 ölü
Pakistan’da şiddetli yağışlar yıkıma yol açtı: 25 ölü
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