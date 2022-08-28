Pakistan'da sel felaketi | Felaketten 33 milyon kişi etkilendi, 15 çadır kent kuruldu

Pakistan sel ile mücadele ediyor. Ülkeyi etkisi altına alan felaketten 33 milyon kişi etkilendi. Yüzbinlerce ev yıkıldı, , binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'a yardım elini uzatan ise Türkiye oldu. Bölgedeki son durumu gazeteci Javed Rana aktardı.