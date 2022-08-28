28 Ağustos 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pakistan'da sel felaketi | Felaketten 33 milyon kişi etkilendi, 15 çadır kent kuruldu
Pakistan sel ile mücadele ediyor. Ülkeyi etkisi altına alan felaketten 33 milyon kişi etkilendi. Yüzbinlerce ev yıkıldı, , binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Pakistan'a yardım elini uzatan ise Türkiye oldu. Bölgedeki son durumu gazeteci Javed Rana aktardı.