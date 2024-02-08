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Pakistan'da seçim kana bulandı! Oy kullanılan noktaya silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 13:46
Pakistan'da seçimler siyasi karışıklık ve terör saldırılarının gölgesinde başladı. Milyonlar sandığa giderken oy kullanılan bir noktaya silahlı saldırı düzenlendi. Artan terör saldırıları nedeniyle seçim süresince ülke genelindeki cep telefonu ve internet hizmetleri askıya alındı.
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