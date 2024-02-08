08 Şubat 2024, Perşembe
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Pakistan'da seçim kana bulandı! Oy kullanılan noktaya silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü
Pakistan'da seçimler siyasi karışıklık ve terör saldırılarının gölgesinde başladı. Milyonlar sandığa giderken oy kullanılan bir noktaya silahlı saldırı düzenlendi. Artan terör saldırıları nedeniyle seçim süresince ülke genelindeki cep telefonu ve internet hizmetleri askıya alındı.