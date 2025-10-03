03 Ekim 2025, Cuma

Pakistan'da Küresel Sumud Filosu'na müdahale protesto edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 16:55
Pakistan genelinde düzenlenen protestolarda İsrail güçlerinin Gazze‘ye uygulanan ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yaptığı müdahaleye tepki gösterildi.
