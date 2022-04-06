06 Nisan 2022, Çarşamba
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Pakistan’da kim siyasi istikrarsızlık istiyor? Yabancı komplo devrede mi?
Pakistan'da siyasi kriz patlak verdi. Başbakan İmran Khan "yabancı komploya" işaret etti. Peki erken seçime gitmeye hazırlanan ülkede kaosun fitilini kim, neden ateşledi? Ülkede siyasi kriz nasıl patlak verdi? Peki İmran Khan, "rejim değişikliği ve yabancı komplo reddedildi" sözleriyle kime ya da kimlere işaret etti? İşte tüm merak edilenler…