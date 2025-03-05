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Pakistan’da intihar saldırısı: 15 ölü, 25 yaralı!

Pakistan’da intihar saldırısı: 15 ölü, 25 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 00:03
Güncelleme:05.03.2025 00:05
Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.
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