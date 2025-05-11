Pakistan’da ateşkes havai fişeklerle kutlandı

Pakistan’da Hindistan ile varılan ateşkes anlaşması coşkuyla karşılandı. Pakistanlılar, başkent İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan, Haydarabad ve birçok şehirde sokaklara dökülerek ateşkesi ve Pakistan ordusunun "başarısını" kutladı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri gerçekleştirilirken, büyük coşku yaşayan halk, tatlılar dağıttı, sokaklarda dans etti.

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