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Pakistan’a olan su akışının yüzde 90’ını engelledi

Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 22:28
Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon giderek yükseliyor. Hindistan, Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısının ardından askıya aldığı İndus Su Anlaşması sonrası Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'nı kapatarak, Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi. Hindistan’ın Jhelum Nehri üzerinden de Pakistan’a su akışını engellemesi bekleniyor. Söz konusu su akışının engellenmesi Pakistan’da su krizi yaşanacağı endişesine neden oldu.
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Pakistan’a olan su akışının yüzde 90’ını engelledi
Pakistan’a olan su akışının yüzde 90’ını engelledi
Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi
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