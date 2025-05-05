05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi
Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon giderek yükseliyor. Hindistan, Cemmu ve Keşmir'deki terör saldırısının ardından askıya aldığı İndus Su Anlaşması sonrası Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'nı kapatarak, Pakistan'a olan su akışının yüzde 90'ını engelledi. Hindistan’ın Jhelum Nehri üzerinden de Pakistan’a su akışını engellemesi bekleniyor. Söz konusu su akışının engellenmesi Pakistan’da su krizi yaşanacağı endişesine neden oldu.