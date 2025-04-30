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Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğinde

Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 14:27
Asya'da yeni bir savaşın çanları çalıyor. Bu kez Pakistan ile Hindistan arasında büyük bir gerilim var. Hindistan "36 saat içinde savaş başlayabilir" uyarısında bulundu. Pakistan ise Hindistan'ın önemli bir nehir suyu paylaşım anlaşmasını askıya almasına karşı uluslararası hukuki işlem başlatacak. Gazeteci Fakhar Ur Rehman detayları A Haber'de anlattı.
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