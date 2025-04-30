Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğinde

Asya'da yeni bir savaşın çanları çalıyor. Bu kez Pakistan ile Hindistan arasında büyük bir gerilim var. Hindistan "36 saat içinde savaş başlayabilir" uyarısında bulundu. Pakistan ise Hindistan'ın önemli bir nehir suyu paylaşım anlaşmasını askıya almasına karşı uluslararası hukuki işlem başlatacak. Gazeteci Fakhar Ur Rehman detayları A Haber'de anlattı.

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