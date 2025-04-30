30 Nisan 2025, Çarşamba
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Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğinde
Asya'da yeni bir savaşın çanları çalıyor. Bu kez Pakistan ile Hindistan arasında büyük bir gerilim var. Hindistan "36 saat içinde savaş başlayabilir" uyarısında bulundu. Pakistan ise Hindistan'ın önemli bir nehir suyu paylaşım anlaşmasını askıya almasına karşı uluslararası hukuki işlem başlatacak. Gazeteci Fakhar Ur Rehman detayları A Haber'de anlattı.