Pakistan ve ABD’yi fırtına vurdu: 9 ölü 53 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'da hortum ve fırtınalar çok sayıda kişinin canına mal oldu. Pakistan'da 8 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 yaşında bir bebek fırtına ve hortumun kurbanı oldu.

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