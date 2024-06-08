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Pakistan ve ABD’yi fırtına vurdu: 9 ölü 53 yaralı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 08.06.2024 12:23
Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'da hortum ve fırtınalar çok sayıda kişinin canına mal oldu. Pakistan'da 8 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 yaşında bir bebek fırtına ve hortumun kurbanı oldu.
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