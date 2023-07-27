Özgürlük mesajında Bayraktar detayı

Mali uzun yıllar boyunca Fransa'nın Afrika sömürgelerinden biriydi. Son olarak yeni anayasasıyla Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarınca manşet olmuştu. Bir kez daha gündeme gelme nedeniyse, özgürlük mesajı sırasında masadaki Bayraktar detayı oldu.

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