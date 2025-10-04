04 Ekim 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Özgürlük Filosu'nda son durum nedir? Türk aktivist filodaki son durumu A Haber'e anlattı
Gazze'ye yola çıkan Özgürlük Filosu aktivisti Fatih Atiş A Haber ekranlarında filonun son durumunu aktardı. Türk Aktivist Emrah Atiş, İsrail savaş uçaklarının filonun üzerinde uçtuğunu belirterek "Gün içinde hareketlilik yaşandı. Savaş uçakları üzerimizden geçti. Ne olduğunu anlayamadık ama İsrail'in uçaklarından birisinin olduğunu söylediler. Muhtemelen gözetlemek için geldiler. Malta açıklarında Vicdan gemisi saldırıya uğradığında önceki filoya katılanlar İsrail'in C-130 savaş uçağının gözüktüğünü söylediler. Tekrardan uçağın gözüktüğünü görüyoruz. Teyakkuzdayız ve her ihtimale karşı önlemlerimizi alarak tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.