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Özbekistan sandık başında! A Haber Taşkent'ten seçimlerin nabzını tutuyor

Özbekistan sandık başında! A Haber Taşkent'ten seçimlerin nabzını tutuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 16:57
Özbekistan sandık başında. 20 milyona yakın kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da yeni anayasanın kabulünün ardından ilk genel seçim yapılıyor. Gazeteci Güngör Yavuzaslan başkent Taşkent'ten seçimlerin nabzını aktardı.
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