01 Mart 2025, Cumartesi
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Oval Ofis’te kavga! Zelenskiy mi Trump mı yalnız kalacak?
ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler anlaşması için Oval ofise davet ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i arasındaki kavga dünya gündemine bomba gibi düştü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi ve Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk değerlendirdi.