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Oval Ofis’te kavga! Zelenskiy mi Trump mı yalnız kalacak?

Oval Ofis’te kavga! Zelenskiy mi Trump mı yalnız kalacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 16:32
ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler anlaşması için Oval ofise davet ettiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i arasındaki kavga dünya gündemine bomba gibi düştü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi ve Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk değerlendirdi.
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Oval Ofis’te kavga! Zelenskiy mi Trump mı yalnız kalacak?
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