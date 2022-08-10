Otobana uçak düştü! ABD’de korku dolu anlar

ABD'nin California eyaletinde otobana düşen tek motorlu uçaktan saniyeler içinde alevler yükseldi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görülürken, Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.