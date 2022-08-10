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Otobana uçak düştü! ABD’de korku dolu anlar

İHA
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Giriş: 10.08.2022 14:32
ABD'nin California eyaletinde otobana düşen tek motorlu uçaktan saniyeler içinde alevler yükseldi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, trafik yoğunluğunun yaşandığı otobana düşen uçaktan dumanların ve alevlerin yükseldiği görülürken, Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Otobana uçak düştü!
Otobana uçak düştü!
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