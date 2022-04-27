27 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Osman Kavala için kükreyen Batı'nın Assange için çıtları çıkmadı

Osman Kavala için kükreyen Batı'nın Assange için çıtları çıkmadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2022 10:39
Son dakika haberine göre: İkiyüzlü Batı, ABD’nin kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran Assange’ın 3 yıldır tutuklu yargılanmasına ses çıkarmadı. Ancak konu Kavala olduğunda “Serbest bırakın”, “Endişeliyiz” sözleri ortalığı kapladı.
İkiyüzlü Batı! Assange için çıtları çıkmadı
İkiyüzlü Batı! Assange için çıtları çıkmadı
Meksika’da askeri helikopter böyle düştü
Meksika’da askeri helikopter böyle düştü
Savaşta son durum ne?
Savaşta son durum ne?
Tenis topu büyüklüğünde yağdı
Tenis topu büyüklüğünde yağdı
Rusya Ukrayna’da nasıl ilerliyor?
Rusya Ukrayna'da nasıl ilerliyor?
Rusya’dan Batı’ya gözdağı!
Rusya’dan Batı'ya gözdağı!
Orikhiv’de Rusya ve Ukrayna çatışıyor
Orikhiv'de Rusya ve Ukrayna çatışıyor
Görüşmede neler konuşuldu?
Görüşmede neler konuşuldu?
Gören şaştı kaldı! Üç boyutlu...
Gören şaştı kaldı! Üç boyutlu...
Rusya, İngiliz timin peşinde
Rusya, İngiliz timin peşinde
Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?
Fransa’da aşırı sağ güçleniyor mu?
Batan gemide nükleer başlık iddiası!
Batan gemide nükleer başlık iddiası!
Daha Fazla Video Göster