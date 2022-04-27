27 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Osman Kavala için kükreyen Batı'nın Assange için çıtları çıkmadı
Son dakika haberine göre: İkiyüzlü Batı, ABD’nin kirli çamaşırlarını ortaya çıkaran Assange’ın 3 yıldır tutuklu yargılanmasına ses çıkarmadı. Ancak konu Kavala olduğunda “Serbest bırakın”, “Endişeliyiz” sözleri ortalığı kapladı.