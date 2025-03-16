16 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor! A Haber Mısır ve Suriye'den canlı yayında
Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor! A Haber Mısır ve Suriye’den canlı yayında

Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor! A Haber Mısır ve Suriye'den canlı yayında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2025 01:29
ABD Başkanı Donald Trump, orduya Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Trump Social adlı sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Husilere seslenerek, "Zamanınız doldu! Saldırılarınız durmak zorunda. Aksi halde üzerinize cehennem yağacak." ifadelerini kullandı. Yemen’den yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve AA Kahire muhabiri Amir Süleyman, A Haber canlı yayınında gelişmeleri aktardı. Süleyman, gerilimin Mısır’a şu an için doğrudan yansımadığını ancak ticaret üzerinde büyük etkileri olacağını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor! A Haber Mısır ve Suriye’den canlı yayında
Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor!
Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor!
ABD’yi hortum vurdu! Çok sayıda yaralı var
ABD’yi hortum vurdu! Çok sayıda yaralı var
Sırbistan’da 4 aydır süren tepkiler ülke tarihine damga vurdu
Sırbistan’da 4 aydır süren tepkiler ülke tarihine damga vurdu
A Haber Nasrallah’ın mezarını görüntüledi!
A Haber Nasrallah'ın mezarını görüntüledi!
Trump’ın Gazzelilere sürgün planı! ABD’den üç Afrika ülkesine teklif
Trump'ın Gazzelilere sürgün planı! ABD'den üç Afrika ülkesine teklif
İtalya’nın orta kesimi sular altında kaldı!
İtalya'nın orta kesimi sular altında kaldı!
İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti!
İngiltere Başbakanı Starmer’dan ateşkes resti!
Tayland’da köprü inşaatında çökme!
Tayland'da köprü inşaatında çökme!
A Haber Lübnan’daki mülteci kampında!
A Haber Lübnan'daki mülteci kampında!
Suriye’de iç savaşın 14. yılı! A Haber katliamın izini sürdü
Suriye’de iç savaşın 14. yılı! A Haber katliamın izini sürdü
Hamas ateşkes teklifini kabul etti!
Hamas ateşkes teklifini kabul etti!
Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde?
Bosna Hersek neden çatışmanın eşinde?
Daha Fazla Video Göster