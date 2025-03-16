16 Mart 2025, Pazar
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Ortadoğu’da savaş yeniden alevleniyor! A Haber Mısır ve Suriye'den canlı yayında
ABD Başkanı Donald Trump, orduya Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Trump Social adlı sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Husilere seslenerek, "Zamanınız doldu! Saldırılarınız durmak zorunda. Aksi halde üzerinize cehennem yağacak." ifadelerini kullandı. Yemen’den yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve AA Kahire muhabiri Amir Süleyman, A Haber canlı yayınında gelişmeleri aktardı. Süleyman, gerilimin Mısır’a şu an için doğrudan yansımadığını ancak ticaret üzerinde büyük etkileri olacağını belirtti.