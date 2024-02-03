03 Şubat 2024, Cumartesi
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Ortadoğu'da hareketli gece!
ABD, askeri üsse yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, İran milislerine saldırı için geri sayımın başladığını ifade etti. Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel kaynaklar ABD'nin Suriye'de İran'a bağlı grupların havadan vurulduğunu duyurdu. Irak açıklama yaparak, "ABD saldırıları ülke egemenliğinin ihlalidir" ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Barış Türel sınırın sıfır noktasından saldırıya yönelik detayları aktardı.