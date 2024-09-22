Orta Doğu’nun kalbi Lübnan | DÜNYA ATLASI

Akdeniz'in doğusunda tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan bir ülke Lübnan. Tarih boyunca en büyük uygarlıkların izlerini taşıyan bu ülke, günümüzde ise ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra İsrail'in de saldırılarıyla baş etmeye çalışıyor. İşte Dünya Atlası'nın yeni bölümü...

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