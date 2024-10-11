Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimi! İran ve İsrail karşı karşıya gelebilir mi?

İsrail'in Gazze ile başlayan işgal Lübnan ile devam ediyor. İsrail'in bundan sonraki hedefi ve amacı ne? İki ülke bölgede karşı karşıya gelebilir mi? Uzmanlarla bu soruların yanıtını aradık.

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