11 Ekim 2024, Cuma
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Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimi! İran ve İsrail karşı karşıya gelebilir mi?

Orta Doğu’da İsrail-İran gerilimi! İran ve İsrail karşı karşıya gelebilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 18:25
İsrail'in Gazze ile başlayan işgal Lübnan ile devam ediyor. İsrail'in bundan sonraki hedefi ve amacı ne? İki ülke bölgede karşı karşıya gelebilir mi? Uzmanlarla bu soruların yanıtını aradık.
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