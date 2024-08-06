06 Ağustos 2024, Salı
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Orta Doğu'da ateş hattı! Trump'tan flaş iddia: İran bu gece İsrail'i vuracak!
Son dakika... ABD Başkan adayı Trump yaptığı açıklamada, "İran bu gece İsrail'i vurabilir. Ben başkan olsaydım bunu yapamazlardı." ifadelerini kullandı. İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti. Öte yandan A Haber muhabiri Ekber Karabağ detayları açıkladı.