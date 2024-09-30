Orta Doğu'da ateş çemberi! Hizbullah'tan flaş açıklama: İsrail'in kara saldırısına hazırız

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin ardından Lübnan'a saldırıları sürüyor. Bölgede 2006'dan bu yana ilk kez Dahiye dışında bir yere saldırı düzenlenirken, Lübnan'a kara harekatı yapılabileceği de iddia edildi. Hizbullah, Nasrallah suikastı sonucu ilk kez açıklama yaptı. Kameralar karşısına geçen Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım, "İsrail karadan saldırırsa hazırız." dedi.