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Orta Asya'daki ilk cami: Hazreti Hızır

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Giriş: 12.11.2022 10:27
Türk İslam Medeniyetinin, en önemli köşe taşlarından biri olan Özbekistan'daki Semerkand şehri, bugün hala Orta Asya'nın önemli kentleri arasında yer alıyor. A Haber ekibi ve muhabirimiz Rüya Akkuş, medeniyetimize ışık tutmaya devam eden bu kadim kenti, sizin için görüntüledi.
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