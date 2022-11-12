14 Kasım 2022, Pazartesi
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Orta Asya'daki ilk cami: Hazreti Hızır
Türk İslam Medeniyetinin, en önemli köşe taşlarından biri olan Özbekistan'daki Semerkand şehri, bugün hala Orta Asya'nın önemli kentleri arasında yer alıyor. A Haber ekibi ve muhabirimiz Rüya Akkuş, medeniyetimize ışık tutmaya devam eden bu kadim kenti, sizin için görüntüledi.