11 Eylül 2025, Perşembe

Ormandan bir araç uçtu! Otobanın üzerinden böyle geçti
Ormandan bir araç uçtu! Otobanın üzerinden böyle geçti

Ormandan bir araç uçtu! Otobanın üzerinden böyle geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 12:10
İnanılmaz kazanın adresi ABD. Sürücüsünün nöbet geçirdiği araç kontrolden çıktı. Düşük banketi rampa gibi kullandı otoyolun üstünden uçtu. Kazada şans eseri sürücü hafif şekilde yaralandı.
