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Önce yangın sonra sel: Yunanistan felaketi yaşıyor! Ordu devreye girdi

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Giriş: 08.09.2023 16:30
Yunanistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bazı kesimlerde metrekareye 1.2 ton yağışın düştüğü bölgede evler sulara gömüldü. Felaketin boyutu havadan böyle görüntülendi.
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